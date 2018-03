Musikalische Frühlingsgrüße aus Bergerhausen

Der Musikverein Biberach-Bergerhausen lädt am Samstag, 17. März, um 20 Uhr zum Frühjahrskonzert in den Rösslesaal nach Bergerhausen ein. Bei dem Konzert wird auch die Gemeinschaftsjugendkapelle Bergerhausen-Laupertshausen teilnehmen.

Mit dem Stück „Transformers“ von Alexander Pfluger eröffnet die Gemeinschaftsjugendkapelle Bergerhausen-Laupertshausen unter der Leitung von Johannes Ruf den Konzertabend. Weiter geht es mit dem Stück „Music from Pirates oft the Caribbean“ von Klaus Badelt, bei dem die Jungmusiker die Zuhörer musikalisch in die Welt der wilden Piraten entführen und die gemeinsame Jagd von Will Turner und Captain Sparrow nach der mörderischen Piratenbande um Barbossa miterleben lassen. Mit der eingängigen rockigen Melodie von „Trumpet Rock“ von Luigi di Ghisallo präsentiert die Gemeinschaftsjugendkapelle final ihr Können und beschließt gleichzeitig den ersten Konzertteil des Abends.

Der zweite Konzertteil wird mit dem Stück „Blue Hole“ von Thomas Asanger durch den Musikverein Bergerhausen unter der Leitung ihres Dirigenten Wolfgang Kammerlander eröffnet. Musikalisch umgesetzt wird die Reise in die farbenfrohe und fantastische Unterwasserwelt vor der Küste des mittelamerikanischen Staates Belize, der aufgrund des einzigartigen Höhlensystems weltberühmt ist. Weiter geht die Reise zurück nach Europa, genauer gesagt in die Alpenregion. Kurt Gäble ließ sich durch das Naturschauspiel der Alpen inspirieren und kreierte basierend auf diesen Eindrücken sein Werk „Klang der Alpen“.

Nicole Gerster spielt Solo

Nach einer kurzen Pause geht es weiter mit „Der einsame Hirte“ von James Last. Die Solistin Nicole Gerster wird in diesem Stück ihr Können an der Panflöte unter Beweis stellen. Der holländische Komponist Marcel Peeters fasste im Orchestermedley „Charles Chaplin“ eine Auswahl der bekanntesten Melodien aus den Charly Chaplin Filmen wie Limelight Theme oder Morning Promenade zusammen. Die bekannte Melodie des folgenden Stücks erschien erstmals 1967 in dem Walt Disney Film „Dschungelbuch“ und breitete sich mit seiner wohlwollenden Botschaft „Versuchs mal mit Gemütlichkeit“ weltweit aus. Paul Murtha schaffte unter dem englischen Titel „The Bare Necessities“ einen wahren Ohrwurm für Blasorchester. Abschließend präsentieren die Bergerhauser Musiker noch den Marsch „Kaiserin Sissi“ von Timo Dellweg. Weiterhin werden im Rahmen des Konzerts verdiente Musiker und Vereinsmitglieder geehrt.