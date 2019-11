„Von Palmsonntag bis Martini“, so Professor Friedemann Maurer in seiner wie immer geistreichen, leicht barock angehauchten Begrüßung, erstreckt sich die Kunstsaison auf dem Hohenkarpfen. Danach schließt das Haus seine Pforten. Bevor es jedoch in die Winterpause geht, steht wie jedes Jahr der Kehraus an, bei dem die Kunststiftung seit Jahr und Tag „mit dem Besten aufwartet, was der alemannische Sprachraum zu bieten hat“.

Dieses Jahr fiel die Wahl auf den Schriftsteller und studierten Musikwissenschaftler Karl-Heinz Ott. Eine Doppelbegabung aus der Herrengasse in Oberdischingen. „Einer Dorfstraße mit höfischem Charakter, die man einmal im Leben gesehen haben sollte“, sagte Maurer.

Siegmund Kopitzki, der langjährigen Kulturredakteur des „Südkurier“, hielt danach die Laudatio auf den 62-jährigen Künstler, der nach einem Rausschmiss aus einem Internat eigentlich Konzert-Pianist hatte werden wollen. Dieser Lebenstraum ging zwar nicht in Erfüllung, doch das „Doppeltalent für Buchstaben und Musiknoten“ wurde dafür zu einem namhaften Schriftsteller, der zudem in der Welt der Musik zuhause ist. Und der ebenso wie der anwesende Landsmann Arnold Stadler ein Faible für Schrulliges und einen Sinn für Humor hat. Und dessen „Plot“ in aller Regel extrem reduziert ausfällt. Seinem Debütroman „Ins Offene“ sind mehrere Bücher gefolgt bis hin zum Theaterstück „Konstanz am Meer“ im Rahmen des dortigen Konziljubiläumsjahrs 2017.

Das jüngste, Anfang diesen Jahres herausgekommene Werk „Rausch und Stille – Beethovens Sinfonien“ ist eine Liebeserklärung an diesen Komponisten in klangvoller Prosa, so der Laudator. Gleichsam „eine straffreie Droge“.

Von der durfte man danach ausgiebig und aus erster Hand kosten. Ott führte sein aufmerksames Publikum im ausverkauften Saal zunächst in die Musikszene zuzeiten von Beethoven ein. Wo es in Wien, der Musikhauptstadt Europas, weder Konzertsäle noch Orchester gab und auch keine öffentlichen Aufführungen. Die Musik war vielmehr den Kirchen und Palästen vorbehalten und sollte dort in erster Linie unterhalten. Instrumental-Musik war noch völlig unbekannt und musste sich erst mühsam den Weg bahnen („was soll eine Musik ohne Text ?“). Das Sperrfeuer kam dabei von Geistesgrößen wie Immanuel Kant, der nichts Erbauliches daran finden konnte und Instrumental-Musik deswegen als gegenstandslos einstufte.

Ludwig van Beethoven, dessen 250. Geburtstag im kommenden Jahr ansteht, hat der Instrumental-Musik zum Durchbruch verholfen. Und der Welt mit seinen neun Sinfonien einen neuen klanggewaltigen Kosmos erschlossen.

Ott sprudelte nur so von Wissen und gab am bereitstehenden Sauter-Klavier immer wieder kleine Kostproben, um das Gesagte und die Zusammenhänge instrumental zu belegen. „Bei Beethoven geht einem das Herz auf“, so der Bewunderer dieses Musikgenies. Doch seine Musik hat auch „Widerhaken“, besteht im Grunde mehr aus Akkorden als aus Melodien und liebt das Spiel mit den Unklarheiten, bis hin zur Tonart. Beethoven will nicht, dass sich die Liebhaber seiner Musik in Klangwelten verlieren. Er setzt auf den Wiedererkennungseffekt „(„das ist es“), kennt kein Bremsen und Halten und beginnt in seinen Stücken mitunter ganz unvermittelt von vorn. Das Spiel mit der Pause, also der Stille beherrscht er virtuos. Seine neunte und letzte Sinfonie mit der Vertonung von Schillers „Ode an die Freude“ krönt sein Gesamtkunstwerk, das in der klassischen Musik Maßstäbe gesetzt hat.