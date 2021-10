Musikalisch-literarische „Winterreise“ eröffnet Literaturherbst

Tuttlingen - Nach einem Jahr Corona-Pause ist mit Schuberts „Winterreise“ wieder ein Tuttlinger Literaturherbst in der Stadthalle eröffnet worden. Den Liederzyklus, an dem kein namhafter Sänger vorbeikommt, gab es in einer außergewöhnlichen Adaption: ohne Gesang - aber in hochkarätiger Besetzung.

Schauspieler Walter Sittler und das bravouröse Instrumentalisten-Trio Franziska Hölscher (Violine), Gregor Sigl (Viola) und Markus Groh (Piano) hatten Text und Musik auseinanderdividiert, um beides ganz neuartig auf den Zuhörer wirken zu lassen - und um beim anschließenden „Neu-Zusammenfügen“ der Komponenten zu einer weiteren besonderen Erfahrung mit dem Klassiker des romantischen Kunstlieds einzuladen.

Von tiefstem Liebesleid

In betont ruhigem Sprachfluss rezitierte Walter Sittler eine Auswahl der 24 Gedichte Wilhelm Müllers, die Franz Schubert 1827 vertont hatte: melancholische Stimmungsbilder eines Wanderers, der aus Liebeskummer ziel- und hoffnungslos durch unwirtliche Winterlandschaften irrt. Sittler sprach teils über die Musik, teils in Pausen hinein, teils im Rhythmus, teils durch Versatz geschickt Betonungen schaffend. Als Kontrast zu Sittlers ruhigem Vortrag machte die Musik die aufwühlenden Inhalte hör- und erfahrbar. Noch eindringlicher als die menschliche Singstimme erzählten Hölschers Violine und Sigls Bratsche von tiefstem Liebesleid, von Einsamkeit und Todessehnsucht.

Den „Lindenbaum“ („Am Brunnen vor dem Tore“) trug Sittler solo vor. Danach sang Sigls Viola, kongenial von Pianist Markus Groh begleitet, betörend schön und farbig alle Strophen nacheinander in einer Instumentalversion. Während Sittlers Worte noch innerlich beim Zuhörer nachklangen, wirkten Schuberts musikalisch-dramaturgische Tonartwechsel so klar freigelegt wie nie zuvor.

Wer versteckt sich hinter dem Leiermann?

Zu einem Höhepunkt – ganz ohne Text – wurde auch das letzte, 24. Lied vom „Leiermann“- einem undurchsichtigen Alten, der als Tod gedeutet werden kann, als des Wanderers Alter Ego, oder auch als unendliche „Leier“ leidvoller Hoffnungslosigkeit. Die Viola lieferte kraftvoll und sensibel die Melodie. Die Violine kommentierte jede Phrase – unbeirrbar und mit dem stets gleichen, metallisch wie ein Leierkasten klingenden Motiv, bis sich beide gemeinsam langsam zu entfernen schienen.

Auch Texte von Grillparzer und Goethe sowie biografische Dokumente fügten sich ins Programm ein, und es wurde niemand mit dem Leiermann in die Trostlosigkeit entlassen. Am Ende dieses Herbstabends mit der „Winterreise“ stand Schuberts „Frühlingslied“ – und begeisterter Applaus für das Experiment eines Liederabends ohne Sänger.