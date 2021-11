Musik wie am Hof des Sonnenkönigs

Mit einem festlichen Programm unter dem Titel „Versailles – Musik am Hof des Sonnenkönigs Ludwig XIV“ ist die Cappella Gabetta unter Leitung ihres Konzertmeisters Andrés Gabetta am Sonntag, 5. Dezember, um 17 Uhr im Graf-Zeppelin-Haus zu Gast. „Seit ihrer Gründung 2010 erfreut die Cappella Gabetta, eine handverlesene Schar hoch qualifizierter Musiker, ein begeistertes Publikum“, heißt es in der Vorschau. Die Programme bieten Werke aus Barock und Frühklassik, gespielt wird auf Originalinstrumenten. Ob in Amsterdam, Paris, Hamburg, Wien oder bei bedeutenden Festivals, das Ensemble überzeugt mit spannenden Interpretationen und großer Spielfreude.

Diese Charakteristika verbinden die Cappella Gabetta mit dem Trompeter Gábor Boldoczki, dem Solisten des Abends. Mit 14 Jahren bereits gewann der ungarische Virtuose seinen ersten Trompetenwettbewerb. Es folgten etliche Preise und Auszeichnungen, u. a. auch beim ARD Musikwettbewerb, sowie regelmäßig Auftritte in den bedeutenden Musikmetropolen Europas. Gábor Boldoczki, der eine Professur für Trompete in Budapest innehat, pflegt ein vielseitiges Repertoire von Bach bis Penderecki, von Vivaldi bis hin zu zeitgenössischer Musik. Für das Programm „Versailles“ hat der gefragte Solist barocke Flöten- und Oboenkonzerte für die Trompete bearbeitet. Für den Konzertbesuch ist die Einhaltung der 2G-Plus-Regel erforderlich.