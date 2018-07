Seit 28 Jahren besteht die von Franco Marani aus Bopfingen ins Leben gerufene Freundschaft zwischen den Musikvereinen aus Pommertsweiler und Perzacco in der Nähe von Verona. Nachdem man sich zuletzt 2014 in Perzacco getroffen hatte, waren nun die Musikerfreunde aus Italien zum Gegenbesuch gekommen.

Am Samstagabend gab es anlässlich dieses Freundschaftstreffens in der Turn- und Festhalle in Pommertsweiler einen gemeinsamen Konzertabend unter dem Motto „Klassik trifft volkstümliche Musik, la Musica unisce“. Den Konzertabend eröffneten die italienischen Gäste unter der Leitung von Roberto Gaspari mit einem Meddley der bekanntesten Filmmusiken von Enrico Morricone. Ein musikalisches Feuerwerk entzündeten die italienischen Gäste mit den bekanntesten Arien und Ouvertüren von Gioacchino Rossini.

Mit der „Celtic Suite“ des italienischen Komponisten Michele Mangani stellten sie ein romantisches, ergreifendes Werk über die Schönheit der keltischen Musik vor, welches auch durch seine solistischen Einlagen beeindruckte. Nach den „ Flowing borders“ des österreichischen Komponisten Thomas Asanger stellten sie die aufregendsten Melodien aus den neuesten Disneyfilmen vor. Den großartigen Abschluss ihres Auftrittes bildete neben der Zugabe die reizvolle und faszinierende Bearbeitung von Händels „ Hallelujah“ und des Gospels „ Oh when the Saints go marching in“.

Der Musikverein Pommersweiler unter der Leitung von Simone Kiesel begeisterte dann mit einem volkstümlichen Programm bekannter Melodien , darunter einem Meddley mit bekannten Polkas wie dem „ Böhmische Traum“ und dem Pommertsweilermer Lied nach der Melodie des Bozener Bergsteigermarsches.

Beim gemeinsamen Finale gab es keinen freien Platz mehr auf der Bühne, denn nahezu 100 Musikerinnen und Musiker konzertierten gemeinsam. Mit Stücken wie dem Marsch „Musik verbindet“, „Friends for life“ oder „Baby Face“ brachten die beiden Vereine mit ihren Dirigenten Roberto Gaspari und Simone Kiesel nochmals ihre langjährige freundschaftliche Verbindung im gemeinsamen Spiel zum Ausdruck.

Der Vorsitzende des italienischen Musikvereins Complesso Bandistico Edorado e Oreste Tognetti Perzacco, Pierluigi Perosini, dankte für die Gastfreundschaft in Pommertsweiler und lud mit einem Geschenkgutschein zum baldigen Gegenbesuch in Perzacco ein. Die beiden Vorsitzenden des Musikverein Pommertsweiler, Manfred Sauter und Hanns-Joerg Renschler, übergaben ebenfalls Gastgeschenke. Bürgermeister Armin Kiemel und Ortsvorsteher Egon Ocker betonten beide in ihren Grußworten, wie wichtig gerade in den jetzigen unruhigen Zeiten in Europa der freundschaftliche Austausch auf der unteren kommunalen Ebene, auf Vereinsebene oder im privaten Bereich sei.

Am Samstagnachmittag zeigten die italienischen Gäste ihr musikalisches Können bei einem Auftritt in Dinkelsbühl bei der Kinderzeche.