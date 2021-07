Musik unter freiem Himmel am Bodenseeufer

Ab dem 22. Juli bis Anfang September dreht sich im Strandbad Aquastaad jeden Donnerstagabend alles rund um Musik. Denn nicht nur die Künstler und Musiker stehen in den Startlöchern um wieder auf der Bühne zu stehen, auch Gäste und Einheimische sind bereit die Sommerzeit zu genießen, so heißt es in der Pressemitteilung der Tourist-Information.

Jeden Donnerstag um 20.15 Uhr spielen wechselnde, einheimische Musikgruppen im Außenbereich des Aquastaads ein klangvolles Konzert unter freiem Himmel. Der Eintritt ist kostenfrei. Besucher können sich selbst eine Picknickdecke mitbringen oder auf Sitzmöglichkeiten vor Ort Platz nehmen und das Ambiente genießen.

Die Konzerte dauern jeweils eine Stunde. Die Gastronomie vor Ort hat für kühle Getränke und Snacks geöffnet. Die Kontaktnachverfolgung erfolgt mit der Luca-App oder einem Formular, welches vor Ort ausgefüllt wird. Bei schlechtem Wetter fällt das Konzert aus, aktuelle Informationen hierzu gibt es ab zwölf Uhr am jeweiligen Veranstaltungstag auf der Webseite der Tourist-Information Immenstaad unter www.immenstaad-tourismus.de.