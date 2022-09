Musik liegt in der Luft

Gammertingen (sz) - Nach dem erfolgreichen Open-Air-Kino mit über 2600 Gästen lädt die Laucherttalstadt Gammertingen nun am Freitag, 2. September, abends zum traditionellen „Jazz vor dem Schloss“ sowie die Stadtkapelle Gammertingen e.V. am Samstag und Sonntag, 3. und 4. September zum Sommerfest in die Gammertinger Innenstadt ein. Und das alles ohne Eintritt, wie die Stadtverwaltung in einer Mitteilung schreibt.

Beim Jazzabend am Freitag ist Shebeen ab 20 Uhr vor historischer Kulisse zu hören und zu sehen. Wie die Veranstalter mitteilen spielen bei der Formation mit Günther Geiger, Michael Germer, Sebastian Nöcker und Christoph Melzer vier Musiker mit langjähriger Erfahrung, die einen großen Pool an talentierten Musikern zur Kreation verschiedenster Konstellationen um sich scharen. Dazu gesellen sich für den Auftritt in Gammertingen mit dem Sänger Isaac Roosevelt, ein Teilnehmer an der 3. Staffel von „The Voice of Germany“, und mit der Sängerin Miss Carolyne Stimmen mit enormem Entertainmentfaktor. Shebeen hat schon mit Künstlern wie Dante Thomas, Uwe Ochsenknecht, den Harlem Gospel Singers und den Weather Girls zusammen gespielt.

Seit nunmehr über 20 Jahren sind die sommerlichen Freiluftkonzerte unter dem Motto „Jazz am Schloss“ in Gammertingen ein ganz besonderes Musikerlebnis. Das Cateringteam des Sportvereins SV Bronnen kümmert sich wieder um die Verpflegung der Gäste. Die Stadtverwaltung ist sich sicher: An bequemen Bistrotischen mit Bestuhlung lässt es sich am Freitagabend ab 20 Uhr im Städtle hervorragend verweilen.

Als guter Abschluss des diesjährigen Kultursommers veranstaltet die Stadtkapelle Gammertingen e.V. dann ein „Blasmusik-Event der besonderen Art“, wie es in der Ankündigung heißt. Die vorhandenen Einrichtungen, die Bestuhlungen sowie die Bühne werden von den vorangegangenen Kultursommerveranstaltungen weiterverwendet. Am Samstagabend, 3. September, ist ab 17 Uhr Bewirtung mit Blasmusik, bevor ab 20 Uhr das Akustik-Duo „Kleines Besteck“ tolle Klänge und gute Laune serviert. Am Sonntag, 4. September, beginnt die Veranstaltung mit einem ökumenischen Gottesdienst um 10.15 Uhr auf dem „Großen Schlossplatz“, gestaltet durch „Neu“-Priester Harald Stehle von der katholischen Kirche und Volker Schneider von der evangelischen Kirche. Musikalisch umrahmt wird der Gottesdienst von der Stadtkapelle Trochtelfingen mit anschließendem Frühschoppenkonzert. Ab 11.30 Uhr gibt es beim Sommerfest von der Stadtkapelle Gammertingen wieder Mittagstisch mit Unterhaltung durch diverse befreundete Blasmusikkapellen aus Winterlingen und Benzingen.