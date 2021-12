Musik hilft Menschen, wieder ein erfolgreiches Jahr

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Ein erfolgreicher Abschluss der diesjährigen Spendenaktion „durch diese Zeit“ war die Preisübergabe an die Gewinner im Landjugenheim in Fronhofen. Nach der Begrüßung durch den Bürgermeister Herrn Oliver Spieß begann der stimmungsvolle Abend. Mit dabei von Hutter Music, Ernst Hutter, Chef der Egerländer das Original. Er übergab an die Musikkapelle Fronhofen den Sonderpreis persönlich, ein Workshop mit Ernst Hutter. Durch den gelungenen Abend führten Barny Bitterwolf und Karl-Heinz Haller in Vertretung des erkrankten Vorsitzenden Bernhard Wagner. Alle Gewinner waren begeistert von dem tollen Abend und von der wertvollen Arbeit des Vereines „Musik hilft Menschen der Region Bodensee-Oberschwaben e.V.“ für Kinder in Not und schwierigen Lebenssituationen. Wurden doch die vielen Hilfsmaßnahmen vorgestellt, welche der Verein mit Spenden und Mitgliedsbeiträgen bereits umsetzen konnte. Bereits im 3. Vereinsjahr ist der Verein für Kinder in Not, hier in der Region Bodensee-Oberschwaben erfolgreich unterwegs und konnte schon vielen Kindern ihre Not oder schwierige Lebenssituation lindern. Dies Alles ist aber nur möglich, dank der vielen Spenden, Unterstützer und Mitgliedern, dafür bedankt sich der Verein sehr herzlich und wünscht allen eine besinnliche Adventszeit, Frohe Weihnachten und einen Guten Rutsch ins Neue Jahr.

