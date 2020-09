„Musik hilft Menschen“ sammelt Geld für Kinder in Not

Meckenbeuren (sz) - Der Verein „Musik hilft Menschen“ der Region Bodensee-Oberschwaben hat sich vor einigen Tagen zur ersten Hauptversammlung im GAsthof Hirsch in Liebenau getroffen. Das ursprünglich für April geplante Treffen wurde coronabedingt auf den Herbst verschoben, wie der Verein mitteilt. Und so habe man streng darauf geachtet, das von Verein und Gasthof erarbeitete Hygienekonzept umzusetzen und so die Versammlung abzuhalten.

Vorsitzender Bernhard Wagner berichtete über den erfolgreichen Start des Vereines seit der Gründung im September vergangenen Jahres. Die Eintragung samt Zulassung der Satzung sei problemlos verlaufen. Im Kassenbericht wurden die Einnahmen aus Mitgliedsbeiträgen und Spenden dargestellt, aber auch die Verwendung der Gelder: Der Verein unterstützte damit Hilfsaktionen für Kinder und Jugendliche in Not und schwierigen Lebenssituationen im Raum Bodensee-Oberschwaben. Durch die Kassenprüfer wurde eine ordnungsgemäße Kassenführung bestätigt und die Entlastung beantragt, welche enstimmig erteilt wurde.

In der Vorschau berichtet der Vorsitzende über den steigen Bedarf zur Unterstützung hilfsbedürftigen Kindern , auch bedingt durch die aktuelle Pandemie. Der Verein möchte durch die Gewinnung weitere Mitglieder und Spenden, durch Aktionen und Konzerte – soweit diese aktuell möglich sind – weiter Geld sammeln, um vielen Kindern und Jugendlichen in Not und schwierigen Lebenssituationen zu helfen.