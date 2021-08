Musik der Romantik in Schloss Achberg

Die französische Cellistin Claire Thirion und der niederländische Pianist Jan Schultsz wagen am Samstag, 11. September, um 19 Uhr im Achberger Rittersaal den Versuch, die verschiedenen Strömungen der deutschen Romantik durch historisch fundierte Interpretationen zu vermitteln, teilt die Abteilung Kultur des Landratsamtes Ravensburg mit. Neben Werken von Brahms und Liszt kommen am Konzertabend auch Stücke des zu Unrecht in Vergessenheit geratenen deutschen Komponisten Jean Paul Ertel zur Aufführung. Der Schüler von Franz Liszt lebte als Musikkritiker und -lehrer in Berlin. Er komponierte mehrere sinfonische Dichtungen, eine Sinfonie, zwei Streichquartette, eine Violinsonate, eine Suite für Violine und Klavier und zwei Opern.

Ein monumentales Gemälde „Der Mensch“ des Künstlers Lesser Ury, ein Zeitgenosse Ertels, aus dem Jahr 1898, hat ihn zu seiner sinfonischen Dichtung „Der Mensch“ inspiriert. Wann und wo Ertel das Gemälde des Berliner Malers zum ersten Mal sah, ist nicht belegt, aber es muss ihn tief beeindruckt haben. Anders als Urys überaus kritisch beurteiltes Triptychon wurde Ertels Komposition der Tripelfuge für großes Orchester und Orgel nach der Uraufführung auf dem Grazer Musikfest 1905, von einem begeisterten Publikum gefeiert. Jean Paul Ertel starb 1933 im Alter von 68 Jahren in Berlin. Seine Musik geriet allerdings nach seinem Tod in Vergessenheit und ist seit der Nachkriegszeit in den Konzertsälen nicht mehr zu hören. Bis heute fehlt auch von Urys Gemälde „Der Mensch“, das aus Sicht des Künstlers als eines seiner Hauptwerke zu betrachten ist, jede Spur. Vermutlich ist das Kunstwerk, das sich im Zuge der Nachlassaufteilung seit 1932 im Besitz der Berliner Jüdischen Reformgemeinde befand, in der Pogromnacht 1938 zerstört worden.

Mit der Würdigung des Komponisten Jean Paul Ertel spannt der Konzertabend in Schloss Achberg einen Bogen zwischen der Musik der Romantik und der Kunst des Impressionisten Lesser Urys. Seine Gemälde, Zeichnungen und Grafiken sind noch bis zum 24. Oktober in der Ausstellung „Lesser Ury – Stadt Land Licht“ zu sehen. Im gleichnamigen Ausstellungskatalog wirft Regine Buxtorf in ihrem Beitrag „Der Mensch – Werke von Lesser Ury und Paul Ertel“ ein Schlaglicht auf die Lebenswege dieser beiden Künstler.

Zurück zu den Musikern: Der Pianist, Dirigent und Professor Jan Schultsz ist spezialisiert auf Liedbegleitung und Kammermusik. Er ist Mitbegründer der Opera St. Moritz, deren Künstlerischer Leiter er bis 2012 war. Seit 2008 ist Schultsz unter anderem Intendant des „Engadin Festivals“, eines der ältesten Musikfestivals der Schweiz. Er ist einer der wenigen seines Faches, der sein beeindruckendes Repertoire auf authentischen Instrumenten aus der jeweiligen Zeit spielt. Auch Claire Thirion, die Cellistin des Chiaroscuro-Quartetts, ist ausgewiesene Spezialistin der historisch informierten Aufführungspraxis. Sie ist spezialisiert im klassischen und romantischen Repertoire auf originalen Instrumenten aus der Zeit und wird in die größten Säle der Welt eingeladen. Claire Thirion spielt auf einem Violoncello aus dem Jahr 1700, gebaut von Giovanni Tononi in Bologna.