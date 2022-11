Musicals, Schlager, Pop und Rock zwischen Blumen und Schmetterlingen

Bei den Mainau Musical Nights stehen vom 2. bis 5. August 2023 die Musicalpeople auf der Open-Air-Bühne auf der Blumeninsel. Geboten erden Musicals, Schlager, Pop und Rock. Der Vorverkauf dafür hat bereits jetzt begonnen.

Neben zahlreichen neuen Hits bei den Konzert-Highlights „musicalpeople symphonic“, „Mamma Mia meets Udo Jürgens“, „Let’s Rock“ und der „Großen Schlagernacht“ sind die Sitzplätze unter dem großen Sonnendach im nächsten Jahr durchnummeriert, so dass die Zuschauer sich bereits bei der Buchung die besten Plätze sichern können. Langes Anstehen am Einlass und Gerangel um gute Sitzplätze sind somit unnötig. Wer sich für mehrere Konzerte interessiert, für den ist das Kombiticket eine gute Wahl, teilen die Veranstalter in einer Vorschau mit. Ticketbesitzer dürfen bereits ab 17 Uhr auf die Mainau. Wer will, kann so vor den Konzerten noch über die Insel schlendern und das Ambiente genießen.

Los geht’s am 2. August mit „Best of Musical – Musicalpeople feat. Südwestdeutsche Philharmonie Konstanz“, einem Angebot für Musical-Fans und Klassikfreunde. Musicalstars, die Musicalpeople-Live-Band und rund 50 Musikerinnen und Musiker der Südwestdeutschen Philharmonie Konstanz nehmen das Publikum mit auf eine Reise durch die beliebtesten Musicals. Das Traditionskonzert „Mamma Mia meets Udo Jürgens“ bringt am 3. August erneut Songs der schwedischen Kultband ABBA und von Schlagerlegende Udo Jürgens auf die Bühne. Eine Symbiose, schließlich haben ABBA und Udo Jürgens einiges gemeinsam: Einen grandiosen Sieg beim Grand Prix de la Chanson, erfolgreiche Musicals und Songs, die auch heute noch fester Bestandteil jeder Party sind. Am 4. August wird es bei „Let’s Rock“ dann heiß auf der Bodensee-Insel: Bei Songs von Bon Jovi, Foreigner, Guns N’Roses oder Queen kommen Rock-Fans auf ihre Kosten. Den Abschluss des Festivals auf der Mainau bildet am 5. August „Die Große Schlagernacht“. Musicalpeople hat das Programm mit Klassikern von Marianne Rosenberg, Wolfgang Petry und vielen anderen um einen besonderen Teil erweitert: Ein Block mit den bekanntesten italienischen Hits wird italienisches Flair auf die Insel Mainau bringen.