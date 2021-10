Museumsdorf-App in fünf Fremdsprachen

Bereits seit Mai 2021 können Besucherinnen und Besucher das Oberschwäbische Museumsdorf Kürnbach mit der Museumsdorf-App nicht nur auf Englisch, sondern in fünf weiteren Fremdsprachen entdecken. Neben Französisch und Italienisch sind Russisch, Türkisch und Arabisch verfügbar.

„Dieses Angebot richtet sich nicht nur an Touristen, sondern gezielt auch an fremdsprachige Gruppen von nah und fern“, so Landrat Heiko Schmid. „Wenn wir möchten, dass möglichst viele Menschen die oberschwäbische Geschichte kennenlernen, dann müssen wir es ihnen auch einfach machen. Umso erfreulicher ist, dass nun auch die jungen Landwirtschaftsschüler von unserer App profitieren konnten.“

Die 41 jungen Erwachsenen haben auf der vom Verein Agrar-Kontakte International organisierten Reise durch Süddeutschland das Museumsdorf besucht. Dank der Museumsdorf-App in Russisch konnten sie Spannendes und Wissenswertes über die Geschichte des ländlichen Oberschwabens erfahren und darüber, wie die Menschen hier früher gelebt und in der Landwirtschaft gearbeitet haben.

Die Teilnehmer zeigten sich zum einen beeindruckt vom Freilichtmuseum selbst und der wechselhaften Landwirtschaftsgeschichte Oberschwabens, die auch in früheren Jahrhunderten einem ständigen Wandel unterworfen war. Zum anderen waren die ausländischen Gäste begeistert vom digitalen Angebot des Museumsdorfs. Das Projekt der fremdsprachigen Museumsdorf-App wurde von der Museumspädagogin Verena Amann entwickelt.