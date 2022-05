Museum in der Bruderkirche von Kloster Heiligkreuztal öffnet wieder

Ein wohl etwas zu sorgloser Umgang mit dem kulturellen Erbe führte am Ostermontag zur Schließung des Museums in der Bruderkirche von Kloster Heiligkreuztal. Eine private Gästegruppe hatte sich laut Mitteilung des Museums in der Bruderkirche unerlaubterweise hinter dem Chorgestühl auf der Nonnenempore aufgehalten. Durch das unvernünftige Verhalten der Gruppe fielen vermutlich Putzbrocken im hinteren Bereich des Museums auf die sich dort befindlichen kostbaren Reliquiare. Das Team des Klostermuseums brachte die wertvollen Exponate an eine andere Stelle. Die Stücke wurden nun begutachtet und gereinigt. Sie stehen wieder an ihrem ursprünglichen Platz. Ab Sonntag, 15. Mai, öffnen die Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg deshalb die Türen des Museums für alle Besucherinnen und Besucher wieder.

Eine der zentralen Aufgaben der Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg ist es, die Monumente des Landes vielen Menschen nahezubringen. Gerade die beeindruckende Klosteranlage von Heiligkreuztal ist ein herausragendes Beispiel für das kulturelle Erbe Baden-Württembergs, heißt es. Die Klostergäste finden hier seltene Zeugnisse der intensiven Frömmigkeit aus der Zeit um 1300. Das einstige Nonnenkloster gehört zu den am besten erhaltenen Klosteranlagen des Spätmittelalters. Viele der Besucherinnen und Besucher bestaunen vor allem die drei Altäre und die kostbaren Kunstwerke der Zisterzienserinnen, die einen authentischen Einblick in das fromme Leben von vor 700 Jahren bieten.

Geöffnet ist das Museum an Sonn- und Feiertagen von 14 bis 17 Uhr. Das Kloster ist ganzjährig von Monntag bis Sonntag und an Feiertagen von 9 bis 19 Uhr geöffnet, die Klosterkirche ebenfalls und zwar von 8 bis 17 Uhr. Das Tragen von Schutzmasken wird empfohlen, auch wenn dies nicht verpflichtend ist.