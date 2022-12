Munich Composers Collective live im Konzerthaus

Ravensburg (sz) - Jazztime Ravensburg präsentiert am Mittwoch, 14. Dezember, im Konzerthaus ein laut Pressemitteilung „ebenso außergewöhnliches wie herausragendes Projekt“: Das Munich Composers Collective wird als Big Band plus Streichern unter der Leitung von Gregor Hübner eine vielfarbige Melange aus Jazz, zeitgenössischer Klassik und Improvisation zelebrieren. In der Band sind Bandleader wie Monika Roscher, Leonhard Kuhn und nahezu die gesamte junge Münchner Jazz-Elite versammelt. Das Konzert beginnt um 20 Uhr. Weitere Infos und Tickets gibt es unter www.jazztime-ravensburg.de