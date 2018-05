Munderkinger Senioren reisen in den Schwarzwald

Reiselustige Senioren aus dem Seniorenzentrum St. Anna und der Stadt Munderkingen haben wieder ihre Koffer für die Seniorenfreizeit gepackt. Organisiert wurde die Freizeit von der Sozialdienstleiterin des Seniorenzentrums, Sarah Knupfer. Die Teilnehmer verbrachten ihren fünftägigen Urlaub im „Haus Maria Lindenberg“.

Dieses ist idyllisch gelegen in St. Peter im Schwarzwald. Die ehrenamtlichen Betreuer Gabriele Eisele, Brigitte Larisch, Christine Nitsche, Hannelore Springer, Monika Weiher, Margret Fuchs-Ehlert, Christina Bauder, Frieder Hepp und Bruno Schmid sowie Sarah Knupfer vom Seniorenzentrum St. Anna begleiteten die Reisegesellschaft. Viele der Betreuer waren bereits schon einige Male mit dabei.

Auch in diesem Jahr war wieder für ein abwechslungsreiches Programm gesorgt. Am zweiten Tag fand eine Führung durch die Klosteranlage in St. Peter statt. Hier konnten die Senioren auch die altertümliche Bibliothek besuchen. Weiter stand im Programm eine Schifffahrt auf dem Rhein an. Besonders erfreulich war, dass sich bei den Ausflügen das wechselhafte Wetter von seiner schönsten Seite zeigte.

Die Stimmung war ganz anders als das Wetter: Immer sonnig, auch als es am dritten Tag zur Stadterkundung nach Freiburg ging. Das Programm wurde wieder mit Liederabenden, Spaziergängen, Gymnastikangeboten und Andachten ergänzt. Die Reisegesellschaft wurde die ganze Woche über mit einem Bus der Firma Walk mit Fahrer Bruno Falch begleitet.