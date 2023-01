Multivisions-Show Jambo Africa im Naturschutzzentrum eriskirch

Eriskirch (sz) - Drei unterschiedliche Länder Afrikas stehen im Mittelpunkt einer neuen Multivisions-Show „Jambo Africa – Tansania, Marokko & Sambia“von Andrea Dublaski und Matthias Jobmann aus Meckenbeuren, die das Naturschutzzentrum Eriskirch am Samstag, 14. Januar, präsentiert. Die Betrachter werden eingeladen, die immer noch fantastische Tierwelt des riesigen Kontinents hautnah in der weiten Wildnis zu erleben, aber auch einzutauchen in das Leben der Menschen in quirligen Städten und abgelegenen Siedlungen.

Die Veranstaltung beginnt um 19.30 Uhr im Naturschutzzentrum Eriskirch. Der Eintritt beträgt 8 euro(nur Abendkasse).