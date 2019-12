Muhende Kühe verraten betrunkenen Traktordieb

Eine Anruferin meldete in der Nacht zum Donnerstag gegen 1:30 Uhr über Notruf, dass ihr Mann soeben einen Fahrzeugdieb gestellt habe und diesen festhalte. Die Frau war durch das Muhen ihrer Kühe wachgeworden, die den Eindringling bemerkt hatten und dadurch unruhig geworden waren.

Der 50-jährige Besitzer der Landmaschine traf einen 30-jährigen Mann auf dem Traktor sitzend an. Der offenbar betrunkene Dieb hatte es geschafft, den Motor des Traktors anzulassen, konnte ihn in seinem Zustand jedoch nicht wegfahren.

Armaturenbrett und Sitze bespuckt

Als die Polizei eintraf, verhielt sich der Mann gegenüber den Beamten sehr aggressiv. Um die Situation zu entschärfen, legten die Polizisten dem Mann Handschellen an und setzen ihn in den Streifenwagen. Dort bespuckte er die Armaturen, das Lenkrad und die Frontscheibe, weshalb er eine Spuckhaube aufgezogen bekam. Auch als die Beamten ihn in die Gewahrsamszelle bringen wollten, leistete der Mann erheblichen Widerstand gegen die Beamten.

Vor dem Diebstahlversuch einen Unfall verursacht

Später stellte eine weitere Polizeistreife fest, dass der 30-Jährige womöglich kurz vor seinem versuchten Traktordiebstahl mit seinem Auto am Ortseingang Markertshofen aus Richtung Obersontheim einen Unfall verursacht hatte. Dabei war er mit einem blauen Audi A3 in eine Baustelleneinrichtung gefahren und hatte mehrere zur Montage bereitgelegte Leitplanken beschädigt, bevor er mit seinem Wagen abseits der Straße zum Stehen kam. Vermutlich war der Plan des Betrunkenen, seinen Wagen mit dem Traktor freizuschleppen.

Auch wird derzeit überprüft ob eine Sachbeschädigung an einer Baustelleneinrichtung in Markertshofen, bei der Sachschaden im Wert von rund 1 500 Euro entstand, dem 30-Jährigen vorgeworfen werden kann. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

Dem 30-Jährigen drohen nun mehrere Strafanzeigen.

