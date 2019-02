MUH-Trio spielt im Lindauer Jazzclub

Lindau - Auch ein über 60 Jahre alter Club wie der Lindauer Jazzclub greift ab und an gerne auf liebgewonnene Traditionen zurück. Eine davon ist ein Konzert mit dem Prager Kontrabassisten František Uhlíř, der immer wieder in wechselnder Besetzung die Lindauer Jazzfreunde beglückt. Dieses Mal, genauer am Samstag, 23. Februar, kommt er wieder mit dem Trio MUH, was mit Kühen allenfalls soviel zu tun hat, als dass es verschärften Jazz auf den Hörnern spielt, wobei weder Klavier, noch Bass noch Schlagzeug auch im weitesten Sinne als Horn verstanden werden kann. Egal, MUH stammt aus den Familiennamen der drei Musiker Roberto Magris (Klavier), František Uhlíř (Kontrabass) und dessen Landsmann Jaromír Helešic (Schlagwerk).

Das Trio wird im Jazzclub wieder mit Eigenkompositionen von Magris und Uhlíř bestechen. Gewürzt wird das Programm noch mit Jazz-Standards. Es wird ein Abend der alten Schule im besten Sinne. Starke Kompositionen münden in noch stärkere Improvisationen. Wer braucht schon ein Skript, wenn er Virtuosität und Erfahrung auf seiner Seite hat? Warum soll man ein Thema auch loslassen, wenn noch nicht alle Möglichkeiten ausgeschöpft sind, die es musikalisch bietet? Antworten zu all diesen Fragen bekommen die Jazzfreunde im Clubkeller des Jazzclubs in der Bregenzer Straße 146 unter dem Gasthof „Zum Zecher“ in Lindau-Zech ab 20 Uhr, wenn sie den Eintritt von 15 Euro als Erwachsene, zwölf Euro als Clubmitglieder oder sechs Euro als Jugendliche, die nicht älter als 26 Jahre alt sind, bezahlt haben.