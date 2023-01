Die Münchner Symphoniker kommen am Sonntag, 19. März, um 19 Uhr mit dem Frühlingskonzert in die Klassik-Box der Bigbox Allgäu in Kempten. Begleitet werden sie von Frank Dupree am Klavier (Foto: Marco Borggreve). Auf dem Programm stehen unter anderem Erwin Schulhoffs „Suite für Kammerorchester“, Nikolai G. Kapustins „Klavierkonzert Nr. 4 op. 72“, Aaron Coplands „Letter from Home“ und Dmitri Schostakowitschs „Symphonie Nr. 9 op. 70 Es-Dur“.