Müllsünder entsorgen illegal Sofa an verschiedenen Stellen

Beim Amt für Bürgerservice und öffentliche Ordnung sind zwischen 16. Dezember und 20. Dezember drei Meldungen in Bezug auf illegal abgelegten Sperrmüll eingegangen. In diesem Fall handelte es sich jeweils um mehrere Teile eines Sofas. Gemeldete Ablagestellen waren in der Hüttfeldstraße bei der Treppenanlage zum Mahnmal, vor dem Gebäude Hofackerstraße 10 sowie an der Ecke Silcherstraße/Richard-Wagner-Straße.

Die Bevölkerung wird um Mithilfe gebeten: Wer hat Beobachtungen gemacht oder kann Hinweise auf mögliche Verursacher geben? Informationen nimmt das Amt für Bürgerservice und öffentliche Ordnung entgegen unter Telefon 07361/52-1109 oder per E-Mail an ordnungsamt@aalen.de

Das Amt für Bürgerservice und öffentliche Ordnung weist darauf hin, dass es sich bei illegalen Müllablagerungen um Ordnungswidrigkeiten handelt, die mit einem Bußgeld von mindestens fünf Euro und bis zu 5000 Euro geahndet werden können.