Mülleimer brennt am Inselbahnhof

Lindau (lz) - Die Meldung über einen brennenden Abfalleimer am Inselbahnhof ging am Sonntagmittag um 12.25 Uhr bei der Integrierten Leitstelle Allgäu ein.

„Die Löschgruppe Altstadt wurde gemeinsam mit einer Gruppe des Löschzugs Hauptwache zum Bahnsteig fünf des Inselbahnhofs alarmiert“, heißt es in einer Mitteilung der Feuerwehr. Unter Einsatz eines C-Rohres war der Kleinbrand rasch gelöscht. Abschließend kontrollierte die Feuerwehr den Behälter auf Glutnester. Nach einer halben Stunde war der Einsatz abgeschlossen und die Einsatzstelle wurde der Polizei übergeben.

Auch am Samstag war die Hilfe der Feuerwehr gefordert. Für eine dringende Verlegung vom Lindauer Krankenhaus befand sich ein Rettungshubschrauber am späten Nachmittag auf dem Anflug. „Für den sicheren An- und Abflug musste der Landeplatz in der Schöngartenstraße ausgeleuchtet und abgesichert werden“, so die Feuerwehr. Etwa eine Stunde dauerte der Einsatz für die Bereitschaftswache.

Gut vier Stunden zuvor forderte der Rettungsdienst die Drehleiter in die Reutiner Straße an. Ein Patient musste schonend abgeleitert zum Rettungswagen gebracht werden. Das dauerte eine halbe Stunde. Im Einsatz war ebenfalls die Bereitschaftswache.