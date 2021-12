In der Nacht auf Sonntag hat eine aufmerksame Zeugin einen brennenden Müllcontainer in einem Hinterhof einer Schreinerei in der Hofwiesenstraße bemerkt. Das Feuer konnte schnell durch die freiwillige Feuerwehr Wasseralfingen gelöscht werden. Durch das Feuer wurde ein an den Container abgestellter PKW leicht beschädigt. Die Ursache für den Brand ist noch nicht abschließend geklärt. Es entstand ein Schaden von 1500 Euro.

Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Wasseralfingen unter der Telefonnummer 07361 / 97960 entgegen