Vermutlich durch entsorgte Asche ist am Sonntag gegen 17.40 Uhr ein Container in Brand geraten, der unter dem Vordach einer freistehenden Garage in der Heidenheimer Straße stand. Der Brand entzündete zudem das Vordach der Garage. Die Flammen wurden durch die Feuerwehr Oberkochen, die mit vier Fahrzeugen und 25 Kräften im Einsatz war, gelöscht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 3000 Euro.