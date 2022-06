Müllabfuhr leert ab 2023 nur die neuen Tonnen

Die Vorbereitung laufen im Eigenbetrieb Abfallwirtschaft des Alb-Donau-Kreises auf Hochtouren: Ab Januar 2023 übernimmt der Landkreis die abfallwirtschaftlichen Aufgaben von den 55 Städten und Gemeinden. In diesem Zusammenhang werden die Bedarfe der Haushalte und Gewerbebetriebe an Restmüll- und Bioabfalltonnen abgefragt. Das geht aus einer Mitteilung des Landratsamts hervor. In wenigen Tagen erhalten demnach alle diejenigen, von denen bisher keine Rückantwort eingegangen ist, ein erneutes Anschreiben zur Bestellung der neuen Abfallbehälter.

Mehr als 64.000 Haushalte und Gewerbetreibende im gesamten Alb-Donau-Kreis hätten in den vergangenen Wochen Restmüll- und Bioabfalltonnen bestellt. Das entspricht laut Kreisverwaltung einer Rücklaufquote von knapp 70 Prozent. Ein Wert, mit dem Johannes Koepke, stellvertretender Betriebsleiter des Eigenbetriebs Abfallwirtschaft, sehr zufrieden sei. Er habe festgestellt: Die Bioabfalltonne ist gefragt. Von etwa 91.000 bestellten Tonnen entfällt rund ein Drittel auf die für viele Abnehmer neue braune Bioabfalltonne.

In der nächsten Woche werden weitere 20.000 Schreiben versandt. Die angeschriebenen Kreisbewohner haben bis Mitte Juli Zeit, die passenden Tonnen zu bestellen, so das Landratsamt. Nur wer sich innerhalb der angegebenen Frist zurückmelde, bekommt die Tonnen dieses Jahr gebührenfrei geliefert. Später würden für die Behälterlieferung Gebühren fällig. Die Kreisverwaltung warnt: Die alten Restmülltonnen werden ab dem 1. Januar 2023 nicht mehr geleert.

Zahlreiche Anschreiben werden unter anderem an Personen verschickt, die im Alb-Donau-Kreis einen Zweitwohnsitz gemeldet haben. Hintergrund ist, dass auch Zweitwohnsitze wie beispielsweise Ferien- oder Wochenendhäuser an die öffentliche Abfallentsorgung angeschlossen sein müssen.

Bei Fragen können sich die Angeschriebenen unter der Telefonnummer 0731 / 18 53 333 an das Kundencenter des Abfallwirtschaftsbetriebs wenden. Das Kundencenter ist auch der richtige Ansprechpartner, falls Personen bisher noch gar kein Schreiben erhalten haben sollten.

Die zweite Ausgabe des „Abfallkompass“, werde in der nächsten Woche an alle Haushalte im Alb-Donau-Kreis verteilt. Darin wird erneut erklärt, warum der Austausch der Restmüll- und Bioabfalltonnen nötig ist und wie groß die neuen Behälter sind. Zudem enthalte die zweite Ausgabe Informationen zum Thema Sperrmüll, dessen Abholung ab 2023 einmal jährlich ohne Zusatzkosten erfolgt.