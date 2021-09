In Brand gesetzt haben bislang Unbekannte diversen Müll am frühen Mittwoch in der Leutkircher Poststraße.

Laut Zeugen soll es sich um Jugendliche gehandelt haben, die den Unrat in Flammen setzten, teilt die Polizei mit. Ob an der daneben befindlichen Bushaltestelle ein Schaden entstand, wird derzeit geprüft.