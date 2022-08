Mühlheims junge Trampolinspringer und Ninja Warriors

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Mühlheim/Bad Saulgau - Ein weiterer großer Ausflug nach Bad Saulgau stand auf dem Programm des städtischen Ferienprogramms für Kinder und Jugendliche. Ein Riesenspaß für alle, die zuerst in der Trampolinhalle und dann bei der Stadtführung dabei waren. Aber die vergangenen Tage hatten darüber hinaus noch einiges anderes beim „Ferienspaß“ zu bieten, vor allem Klassiker.

Mit vielen Teilnehmerinnen und jeder Menge Betreuer machte sich die Mühlheimer Gruppe in der vorletzten Augustwoche schon am Morgen im gut gefüllten Zug nach Bad Saulgau auf. Ziel der Begierde war zunächst die Trampolinhalle „Jumptown“, wo es dann richtig rund ging. Nach fast zwei Stunden Hüpfen und Üben im Ninja-Warriors-Parcours, waren alle dann müde. Aber nach der Pause wartete noch ein Stück Kultur, denn die Gruppe wurde aufgeteilt und erfuhr von zwei Stadtführern alles Wissenswerte über „Sulgen“. Natürlich blieb auch noch etwas Zeit für Bummeln, Ausruhen und Eisessen, sodass der Tag absolut gelungenen war.

Am Tag darauf ging es wie fast jedes Jahr ins Freilichtmuseum Neuhausen ob Eck, diesmal zur Märchenwoche. Die Kinder sahen und hörten „Mausbart, den Wanderer“, der einige Märchen auf Lager hatte und später im „Bärbelehaus“ die Geschichten von Max und Moritz. Davor und danach war die Gruppe auf dem ganzen Museumsgelände unterwegs. Volles Programm an einem schönen, entspannten Tag. Der Klassiker Freilichtmuseum wird nie langweilig! Tags darauf war man endlich mal wieder in der Backstube der Bäckerei Buschle und es gab jede Menge junge Bäcker/-innen, die Interesse zeigten. Harald Buschle und Seniorchefin Adele zeigten den Kindern von Anfang an, wie die Produktion von Zöpfen, Schnecken, Brezeln et cetera abläuft und am Ende durfte jeder Selbstgebackenes mit nach Hause nehmen. Schließlich war auch wieder die Freiwillige Feuerwehr mit dabei. Kommandant Armin Ulrich und seine Leute führten die interessierten Kinder durch das neue Gebäude. Schulungsraum, Umkleide, Atemschutzraum, Funkzentrale und natürlich die Fahrzeuge und ihre Ausrüstung bekam unsere große Gruppe zu sehen. Inklusive Anprobe der Kleidung und Ausrüstung sowie Probesitzen im Fahrzeug war alles dabei. Am Ende noch ein bisschen Spritzen und vor allem im extra aufgebauten Becken Plantschen, als willkommene Abwechslung an einem heißen Tag. Schönes Ende einer weiteren Ferienspaß-Woche.