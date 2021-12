Mühle sagt Veranstaltungen bis Mitte Januar ab

Die Mühle in Oberteuringen, seit knapp zwanzig Jahren ein beliebter Treffpunkt für Kultur und Kunst, muss erneut schließen. Die Inzidenzen lassen dem Team keine andere Wahl, teilt Irmi Dollansky vom Leitungsteam der Mühle mit.

„Santa Claus“ kann am 11. Dezember leider nicht in die Mühle kommen, der rockige Weihnachtsabend ist abgesagt. Auch die Band „Rockin‘ 60s“ legt das weihnachtliche Programm für ein weiteres Jahr auf Eis. Das Inklusionstheater „Clown Syndrom“ am 3. Dezember, dem Tag der Menschen mit Behinderung, mit den Schweizer Schauspielern Eric Gadient und Olli Hauenstein, wird zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt. Das Kinderprogramm am 19. Dezember, mit Kaspers Weihnachtsgeschichten, wird momentan ersatzlos gestrichen. Auch die Waffel- und Punschstation im Gewölbekeller, die im Anschluss an das Kinderprogramm gerne ein bisschen weihnachtlichen Duft verbreitet hätte, darf erst gar nicht öffnen. Die Ausstellung der Fotomontagen von der Künstlerin Margarete Gmelin schließt ebenfalls vorzeitig.

Im September begann das Herbstprogramm zunächst sehr hoffnungsvoll, die Nachfrage war rege. Bei der reduzierten Anzahl der Plätze waren die Karten schnell vergriffen. Manche Veranstaltung, so Dollansky, hätte zweimal ein volles Haus gebracht. Das habe sorgfältig alle Kontrollen erfüllt und sei guter Dinge gewesen, dass das Herbstprogramm auf der sicheren Seite sei. Die Imperial Jazzband eröffnete den Kulturherbst, darauf folgten Kabarettistin Marianne Schätzle und ein sehr erfolgreiches Whiskytasting. Auch Regine Sturm und Christof Declara, Marc Marshall, sowie Zydeco-Annie und The Swamp Cats mit ihrer rhythmischen Südstaatenmusik begeisterten ein kleines, kulturhungriges Publikum. Zwei großartige Ausstellungen hätten eigentlich das Zeug gehabt, viel Publikum in die Mühlengalerie zu holen, berichtet Dollansky. Doch sie litten beide unter der um sich greifenden Unsicherheit.

Ob der Januar schon Entspannung bringt ist nicht kalkulierbar. Vorerst abgesagt ist „Der fünfte König“ mit Claudius Hoffmann am 15.Januar 2022. Die Ausstellung seeArt ab 16. Januar entfällt ebenfalls. Danach wird man „auf Sicht fahren“, ob die Lesung am 29. Januar mit Stefan Mitrenga über seine Goschamarie-Krimis geplant werden kann. Die für „Santa goes Rock’n’Roll“ am 11.Dezember gekauften Karten können nur im BürgerServiceBüro im Oberteuringer Rathaus zurückgegeben werden. Es wird gebeten, unter der Telefonnummer 07546-29922 anzurufen, dort sind die nötigen Modalitäten zu erfahren.