Mühlbachschüler tauchen ins Bandleben ein

Nach der coronabedingten Zwangspause sind an Schulen kürzlich endlich wieder musikalische Aktionen möglich gewesen. Zwei Tage lang hieß es für die Schülerinnen und Schüler des Profilfachs Musik an der Mühlbachschule Schemmerhofen „Schluss mit Mathe, Deutsch und Englisch – Wir gründen eine Rockband“.

An der Gemeinschaftsschule haben die Schülerinnen und Schüler ab Klasse acht aufgrund des musikalischen Profils die Möglichkeit das Profilfach Musik zu wählen. Neben der Vermittlung von theoretischen Inhalten darf dort natürlich auch das praktische Musizieren nicht zu kurz kommen. Als besonderes Highlight machte dieses Jahr im Oktober der Tourbus der Popbastion Ulm bereits zum dritten Mal Station an der Mühlbachschule. Die Popbastion Ulm ist eine Einrichtung zur Förderung der Rock- und Popmusikszene in Ulm und der Region. Die Einrichtung wurde 2002 ins Leben gerufen und wird getragen von der Kulturabteilung der Stadt Ulm und dem Stadtjugendring Ulm. In Zusammenarbeit mit städtischen, regionalen und landesweiten Partnern aus Kultur, Jugendarbeit, Wirtschaft und Bildung initiiert die Popbastion kreative Prozesse, vielfältige Projekte und die unterschiedlichsten Veranstaltungen. Ein seit Jahren fest installiertes Projekt ist der Tourbus, bei dem Klassen und Schulbands direkt vor Ort an den Schulen musikalisch gecoacht werden. Hierfür kamen vier Berufsmusiker an zwei Tagen nach Schemmerhofen, um in kleinen Gruppen E-Gitarre, E-Bass, Keyboard, Gesang oder Schlagzeug einzustudieren, sodass am Ende ein gemeinsamer Song in Bandformation präsentiert werden konnte.

Gemeinsam mit den Coaches der Popbastion Ulm coverten die Schülerinnen und Schüler des Profilfachs Musik selbstgewählte Songs. Dabei hatten die Schülerinnen und Schüler nicht nur die Möglichkeit, Lieder nach ihren Wünschen auszusuchen, sodass von Adele über Mando Diao, Lady Gaga und Bradley Cooper bis hin zu Lewis Capaldi alles dabei war. Zudem konnten sie verschiedene Instrumente ausprobieren und erhielten Tipps von Profis. Die Lerngruppe 8 entschied sich für den Titel „Someone you loved“, die 9er rockten mit „Dance with Somebody“ den Musiksaal und die Lerngruppe 10 coverte „Someone like you“ und „Shallow“.

Voller Enthusiasmus und Motivation für die Musik und das gemeinsame Musizieren konnten die Schülerinnen und Schüler es kaum erwarten, auch ihren Mitschülerinnen und Mitschülern ihren Song durch die geöffneten Fenster zu präsentieren. Am Ende waren alle von den Ergebnissen so begeistert, dass sie sich wünschten, dass die Coaches schnellstmöglich wiederkommen.