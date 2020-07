Müde Abiturienten sollen wieder studieren

Sechs neue bestätigte Corona-Infektionen gibt es im Landkreis Ravensburg seit Freitag. Das teilte das Landratsamt am Dienstagvormittag mit.

Damit steigt die Gesamtzahl der positiven Befunde im Kreis auf 610. Aktuell infiziert sind davon laut Landratsamt 40 Personen. Von den sechs Neuinfektionen werden drei in Argenbühl, zwei in Ravensburg und eine in Baienfurt verortet.

Aktuell zehn Infizierte in Argenbühl In Argenbühl gibt es demnach insgesamt 19 Fälle seit Beginn der Pandemie, wovon zehn aktuell an Covid-19 erkrankt ...