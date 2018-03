MTG Wangen ruft Neuanfang aus

Sechs Spiele vor Schluss droht Handball-Württembergligist MTG Wangen der Absturz in die Landesliga. Verhindern soll dies das neu installierte Trainer-Duo Timo Feistle und Reinhard Geyer, das unter der Woche den Neuanfang ausgerufen hat. Das erste „Endspiel“ steht für den Tabellenvorletzten Wangen am Samstag (20 Uhr) beim Schlusslicht HSG Albstadt an.

„Alles auf Null“ laute das Motto bei den Wangenern, sagt Feistle. Drei Trainingseinheiten haben er und Geyer geleitet. Die Eindrücke seien positiv gewesen. „Da war niemand am Boden zerstört“, erzählt Feistle. Allen sei klar, dass sich mit dem Spiel in Albstadt eine „Riesenchance“ biete. Er und Geyer hätten in den Einheiten versucht, der Mannschaft zu vermitteln, dass sie nicht mit Angst an die Aufgabe gehen dürfe. Vielmehr sei Qualität vorhanden, mit der der Nichtabstieg gelingen könne.

Einen richtigen Schub geben könnte der Mannschaft die Rückkehr von Leistungsträger Aaron Mayer, der sich im ersten Rückrundenspiel eine schwere Knieverletzung zugezogen hatte. Seit drei Wochen sei er wieder im Training, nun werde er erstmals im Kader stehen. „Die Verletzung ist ausgeheilt. Wir werden ihn aber sicher dosiert heranführen“, bremst Feistle die Erwartungen.