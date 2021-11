A-Junioren-Oberliga: MTG Wangen feiert Kantersieg gegen den Tabellenführer

In ihrem dritten Saisonspiel haben die A-Junioren der MTG Wangen das nächste Spitzenteam bezwungen. Nach dem Dritten TSV Heiningen musste nun der Spitzenreiter VfL Pfullingen dran glauben. Erfolgreich waren auch die C-Junioren der MTG. Nichts zu holen gab es dagegen für die B-Junioren sowie die A-Juniorinnen.

A-Junioren, Baden-Württemberg-Oberliga: MTG Wangen – VfL Pfullingen 38:31 (22:15). – Auch in der zweiten Partie ist der Wangener Mannschaft der Betreuer Timo Feistle und Lukas Paul ein Kantersieg gegen den nach Pluspunkten vorne liegenden Tabellenführer gelungen. Die Gäste aus Pfullingen konnten laut Mitteilung in der ersten Viertelstunde bis zum 9:9 mithalten, dann zog die MTG innerhalb von fünf Minuten auf 16:10 davon. Diesen Vorsprung brachten die Gastgeber in der äußerst torreichen Begegnung souverän ins Ziel. MTG: Müller; Mücke(4), Weber (14), Kovacs, Hagedorn (1), Kuhnt (2), Ruf, Sellschopp (5), Gapp (3), Hold, Preuschl (9).

B-Junioren, Baden-Württemberg-Oberliga: JSG Balingen-Weilstetten – MTG Wangen 30:22 (15:13); MTG Wangen – TPSG Frisch Auf Göppingen 20:34 (9:13). – Gegen die beiden noch ungeschlagenen Mannschaften der Traditionsvereine Göppingen und Balingen musste sich die Wangener Mannschaft von Thorsten Gapp klar geschlagen geben. In Balingen setzten sich die Gastgeber erst in den letzten zehn Minuten deutlich ab, im Heimspiel gegen Göppingen lagen die Wangener Nachwuchsspieler von Beginn an zurück. Die MTG belegt momentan Rang drei hinter diesen beiden Mannschaften. MTG: M. Müller, J. Müller; Rädler, Giesen, Gapp, Rädler, Mücke, Schwerdter, Ruf, Oschwald, Dang Nguyen, Kuhnt.

C-Junioren, Verbandsklasse: TSV Wolfschlugen – MTG Wangen 26:40 (8:20). – Nichts anbrennen ließen die Jungs von Lukas Kraft in Wolfschlugen. Alle Wangener konnten sich in die Torschützenliste eintragen, die MTG liegt nach diesem Auswärtssieg auf Rang zwei. MTG: Hommel, L. Richter; Zimmer (3), Maier (6), Blattner (11), N. Richter (3), Vonier (6), Amirthakaran (1), Skibicki (2), Ringena (4), Frank (4).

A-Juniorinnen, Verbandsklasse: TV Altenstadt – MTG Wangen 24:21 (9:12); MTG Wangen – TG Biberach 21:32 (9:13). – In Geislingen gegen Altenstadt konnten sich die A-Juniorinnen der MTG trotz der 12:9-Pausenführung nicht für die knappe Hinspielniederlage revanchieren. Im Derby gegen Biberach gab es für die Mannschaft von Betreuerin Evelyn Staudacher ebenfalls wieder nichts zu holen. Damit rutscht die MTG hinter die TG Biberach auf Rang drei zurück. MTG: Steidle; C. Gauß, Carayon, Qafleshi, A. Gauß, Geyer, Spöcker, Krasniqi, Peter, Schmid.