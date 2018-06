MTG verpflichtet Lindauer Torjäger

Noch nicht abgeschlossen ist bei der Handballtabteilung der MTG Wangen die Suche nach weiteren Spielern fürs Württembergligateam. Am Rande der Hauptversammlung der MTG-Abteilung wurde am Montagabend die Verpflichtung von Robert Broszio bekanntgegeben.

Der 26-Jährige Linkshänder vom TSV Lindau spielt im rechten Rückraum. „Er hat in der vergangenen Saison in der Bezirksklasse 9,2 Tore im Schnitt erzielt“, berichtete Sebastian Staudacher, der in der kommenden Saison Cotrainer der Wangener sein wird. Nicht zur Verfügung stehen wird Martin Schnitzer, der derzeit für ein Projekt im Ausland weilt und dann sein Studium aufnehmen wird. Aus beruflichen Gründen wird auch Robin Straub lediglich auf Abruf bereitstehen. „Sonst haben wir keine Abgänge“, betonte Staudacher und fügte hinzu: „Die Grundmannschaft steht.“ Auf ein bis zwei Positionen suche man noch weitere Spieler. Der Ausgang, so Staudacher, sei hier im Moment noch fraglich.

Fest steht hingegen, dass die Handballer der MTG Wangen teammäßig weiter wachsen wird: Statt 24 Mannschaften wie in der abgelaufenen Saison werden im Herbst 26 gemeldete MTG-Mannschaften den Spielbetrieb aufnehmen.