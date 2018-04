MTG und VHS bringen Wangen wieder in Bewegung

Die MTG Wangen und die Volkshochschule Wangen starten am Mittwoch, 2. Mai, wieder das Programm „Bewegung im Grünen“. Wechselnde Dozenten von MTG und VHS stellen jeden Mittwoch in den Sommermonaten von Mai bis Juli eine andere Methode vor. Die Angebote sind kostenlos, unverbindlich, im Freien und ganz ohne Druck. Sportkleidung oder Vorkenntnisse sind ebenso wenig erforderlich wie eine Anmeldung. Die Kurse finden immer mittwochs von 12.45 bis 13.15 Uhr im Alten Gottesacker statt – auch bei Regen. In diesem Jahr gibt es außerdem für alle Teilnehmer ein Gewinnspiel mit Gutscheinen und Sachpreisen. Jeder Teilnehmer bekommt pro Kursstunde ein Lost. Am 18. Juli findet dann ein Abschluss mit Ausschüttung der Preise statt. Foto: VHS / MTG

Die Termine im Überblick: 2. Mai: Ulrike Peter (MTG), Sturzprophylaxe; 9. Mai: Sabine Becker (VHS), Line Dance; 16. Mai: Silke Späth Esch (VHS), Life Kinetik; 23. Mai: Regina Fischer (VHS), Wirbelsäulengymnastik; 30. Mai: Kai Herrmann (MTG), Starker Auftritt – starke Beine; 6. Juni: Dieter Fesseler (VHS), Präventionsgymnastik; 13. Juni: Miriam Maigler (MTG), Entspannter Alltag – entspannter Nacken; 20. Juni: Willy Bauer (VHS), Sehen auf den Punkt gebracht (Augentraining); 27. Juni: Elfriede Jaschik (VHS), Progressive Muskelentspannung; 4. Juli: Nils Stahl (MTG), Bewegung ohne Geräte für zu Hause; 11. Juli: Miriam Maigler (MTG), Kräftiger Rücken im Alltag; 18. Juli: MTG & vhs, Abschluss mit Gewinnspiel.