MTG punktet für Oberschwaben

Beim Internationalen-Bodensee-Leichtathletik (IBL)-Länderkampf in Konstanz sind Mannschaften aus der Ostschweiz, aus Thurgau/Schaffhausen, aus Vorarlberg, aus dem Allgäu und aus Oberschwaben gegeneinander an. Leon Lerch und Helen Hold von der MTG Wangen sammelten Punkte für die U 18-Mannschaften Oberschwabens.

Aufholjagd auf der Zielgeraden

Leon Lerch sprintete im 100-Meter-Lauf in guten 11,58 Sekunden als Dritter durchs Ziel. In der 4x100-Metter-Staffel reichte es Oberschwaben trotz seiner Aufholjagd auf der Zielgeraden nur zur viertbesten Zeit in 47,12 Sekunden. Außerdem trug er als 200-Meter-Läufer in der Schweden-Staffel, wo 400, 300, 200 und 100 Meter hintereinander gelaufen werden, zum fünften Platz Oberschwabens bei.

Sechster Platz insgesamt

In der Gesamtwertung der männlichen Jugend U 18 mit dem Sieger Ostschweiz wurde Oberschwaben nach dem Sieg im Vorjahr nur Fünfter. Bei der weiblichen Jugend U 18 schaffte Helen Hold im 200-Meter-Lauf in 27,86 Sekunden die drittschnellste Zeit, musste sich aber in der Schweden-Staffel über 200 Meter mit dem sechsten Platz zufrieden geben.

Die Gesamtwertung gewann Vorarlberg, Oberschwaben wurde Sechster.