MTG-Pleite: Wangen weint

Die Württembergliga-Handballer der MTG Wangen haben am Mittwochabend gegen Weinsberg auch ihr zweites Heimspiel in der Aufstiegsrunde verloren. Am Ende hieß es 28:30. Mit 6:4 Punkten stehen die MTGler nun punktgleich mit den Weinsbergern auf dem zweiten Tabellenplatz. Ein Sieg im letzten Spiel in Heiningen kann den Wangenern dennoch den ersehnten Aufstieg bringen. Dieser wird aber nicht nur wegen des schweren Gegners, sondern auch wegen der Personalsituation nicht leicht zu holen. Mit Stefan Rosenwirth hat die MTG gegen Weinsberg in der 59. Minute einen weiteren wichtigen Spieler verloren. Er wurde aufgrund von Spielverzögerung vom Platz gestellt und für ein Spiel gesperrt. (sj)