MTG-Frauen reisen zum Derby nach Weingarten

Als Favorit tritt die Frauenmannschaft der MTG Wangen beim Derby der Handball-Württembergliga in Weingarten an. Die Partie findet am Sonntag, 26.Januar, ab 17 Uhr in der Großsporthalle statt. Die Gastgeber stehen derzeit auf dem 13. und damit letzten Tabellenplatz.

Das Hinspiel konnte die MTG nach 60 Minuten sehr deutlich mit 33:12 für sich entscheiden. Die beiden ersten Spiele in der Rückrunde hat der TVW nicht gewonnen: Gegen die HSG Ebersbach/ Bünzwangen verlor er hauchdünn mit nur einem Tor, vergangenes Wochenende gegen Wolfschlugen mit 12:28.

Trotz des aktuellen Tabellenplatzes der Mannschaft aus Weingarten darf Wangen dieses Spiel nicht auf die leichte Schulter nehmen.Die junge, noch unerfahrene Mannschaft wird bis zum Schluss aufopferungsvoll kämpfen. Das Pokalspiel zwischen der MTG Wangen und dem TV Weingarten kurz vor Jahreswechsel hat die MTG mit zwei Toren Vorsprung nur knapp gewonnen.

Die Mannschaft der MTG steht im Aufstiegskampf unter Druck, da sie zuletzt verloren hat. Jetzt heißt es, die Köpfe nicht in den Sand zu stecken, sondern weiterzukämpfen und wieder über eine starke, aggressive Abwehr hinaus zu schnellen, einfachen Toren zu kommen. Dazu muss das gesamte Team anders wie noch vor einer Woche auftreten, füreinander spielen, um am Schluss die zwei Punkte aus Weingarten mit ins Allgäu zu nehmen.