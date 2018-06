MTG-Frauen behalten in der Schlussphase die Nerven

Die Handballdamen der MTG Wangen haben es beim Auswärtsspiel bei der TSG Schnaitheim spannend gemacht. Am Ende konnte die junge Mannschaft einen 25:23-Auswärtserfolg feiern.

Die MTG startete gut in die Partie und führte nach zehn Minuten mit 5:2. Auch in der Folge gelang es besonders in der Abwehr, die Gastgeber vor große Probleme zu stellen. Dagegen kamen im Angriff die Außenpositionen nicht zu guten Wurfmöglichkeiten. So blieb vieles Stückwerk. Die MTG kam so nur dank der individuellen Klasse zu seinen Treffern und ging mit einer 14:9-Führung in die Pause.

Auch in den zweiten Abschnitt startete Wangen gut. Schnell gelang es, sich weiter abzusetzen. Nadine Schirnik erzielte den 18:11-Führungstreffer in der 41. Spielminute. Bedingt durch Lattenpech, Unkonzentriertheiten im Angriff und zahlreichen fragwürdige Schiedsrichter-Entscheidungen kam die TSG Schnaitheim Tor um Tor auf die MTG heran und schaffte in der 55. Minute den 22:22-Ausgleichstreffer. In Unterzahl gelang Patricia Walser dann der vorentscheidende Doppelschlag zur 24:22-Führung, unterstützt durch zwei vorausgegangene Paraden von Torfrau Verena Hess. Zwar verkürzte die TSG in der Schlussminute auf 23:24, doch die MTG behielt die Nerven und Marina Gabriel machte mit dem Treffer zum 25:23 den Deckel drauf.

„Wir waren zu hektisch“

„Wir haben heute selten zu unserem Spiel gefunden. Schnaitheim hat sehr gut verteidigt und unseren Aussen sehr wenig Raum gelassen. Im zweiten Abschnitt waren wir zu hektisch und haben aus unserer Sicht zu viele Zeitstrafen bekommen, und im Angriff wurde jede Aktion von Janika Schwanninger entweder gegen sie entschieden oder klare Fouls nicht geahndet. Letztendlich haben wir die zwei Punkte mitgenommen, das ist das Wichtigste“, meint Trainer Michael Becker.

Für die MTG spielten: Arbnora Fejza, Verena Hess (beide Tor), Patricia Walser 9/5, Janika Schwanninger 5/1, Sophia Ludwig 4, Johanna Becker 2, Marina Gabriel 2, Nadine Schirnik 1, Katrin Aumann 1, Lucy Stiller 1, Carina Zeiske, Lilly Stiller