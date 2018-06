MTG Eagles droht Absturz in zweite Division

In einem packenden und phasenweise recht ruppigen Spiel der Westallgäuer Eishockeyliga haben die Wangener MTG Eagles beim bitteren 6:8 gegen die Blue Ravens aus Ravensburg eine weitere Niederlage einstecken müssen. Nun wird es für die MTG-Cracks zunehmend schwerer, noch den Abstieg in die zweite Division zu verhindern.

Nach einem Schlagschuss von der blauen Linie ging Ravensburg bereits in der dritten Minute durch Markus Rabsch in Führung. Die Wangener hatten danach einige gute Möglichkeiten zum Ausgleich, scheiterten aber ein ums andere Mal am überragenden Ravensburger Keeper.

Die MTG Eagles, die auf zwei verletzte Stammkräfte verzichten mussten, hielten auch im zweiten Drittel gut mit. Doch ging Ravensburg durch ein sehenswertes Solo von Andi Steinmeier in der 28. Minute in Führung und erhöhte durch denselben Spieler in der 36. Minute in Überzahl gar auf 3:0.

Nur eine Minute später handelten sich die Blue Ravens nach einem üblen Bandencheck eine 2 x 2-Minuten Strafe ein. Das nutzte Andreas Kopp zum 1:3. Die Eagles kamen durch Markus Dodek nach einem sauberen Zuspiel von David Henninger auf 2:3 heran und bejubelten kurz vor Drittelschluss durch Sebastian Schempp sogar den Ausgleich.

Der überragende Andy Steinmeier brachte die Blue Ravens mit zwei weiteren Treffern jedoch gleich wieder mit 5:3 in Front. Danach beherrschten einige Raufereien die Szene, sodass auf beiden Seiten zum Teil nur vier Spieler auf dem Eis standen. Hoffnung keimte bei den Wangenern nochmals auf, als Sebastian Schempp auf Zuspiel von Marco Klaus zum 4:5 einschoss.

Doch stellte Manuel Schmid prompt wieder den alten Abstand her. Danach ging es zwischen der 52. und 56. Minute Schlag auf Schlag in dieser hitzigen Begegnung. Die MTG Eagles waren zwar gleichwertig, standen am Ende aber dennoch wieder mit leeren Händen da. Nun fällt am 3. Februar für die Wangener im Spiel gegen den EC Riedsee die Entscheidung um den Klassenerhalt. Da gilt es, noch einmal alle Kräfte zu mobilisieren.