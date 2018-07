„MS Europa“ bleibt „bestes Kreuzfahrtschiff der Welt“

München (dpa/tmn) - Im elften Jahr in Folge ist die „MS Europa“ als „bestes Kreuzfahrtschiff der Welt“ ausgezeichnet worden. Der Berlitz-Kreuzfahrtenführer stuft das Flaggschiff von Hapag-Lloyd Kreuzfahrten auch in der Ausgabe 2011 in die Kategorie „Fünf-Sterne-plus“ ein.

Die seit 1999 um die Welt reisende „MS Europa“ erreicht nach Angaben des Berlitz-Mutterverlags Langenscheidt in München diesmal 1853 von 2000 möglichen Punkten, 2 Punkte mehr als im Vorjahr. Das Schiff hat seit der Indienststellung stets an der Spitze der Berlitz-Liste gestanden. Es ist derzeit als einziges Schiff weltweit in der Kategorie.

Für den „Complete Guide to Cruising & Cruise Ships 2011“ hat der britische Kreuzfahrtexperte Douglas Ward 285 Schiffe bewertet. Kriterien waren unter anderem die Einrichtung von Kabinen und öffentlichen Räumen, das Show- und Unterhaltungsprogramm, die Küche sowie der Service an Bord.

Die begehrten fünf Sterne erhalten diesmal 16 Schiffe. Darunter sind mit Hapag-Lloyds „Hanseatic“ und den Großseglern „Sea Cloud“ und „Sea Cloud II“ von Sea Cloud Cruises drei weitere Schiffe, die für Reedereien aus Hamburg auf den Weltmeeren kreuzen. Die höchste Bewertung der Fünf-Sterne-Schiffe und damit Platz zwei in der Gesamtliste erreicht wie im Vorjahr die „Sea Dream II“, die aber mit 1788 Punkten deutlichen Abstand zur „MS Europa“ hält. Rang drei teilen sich die „Seabourn Odyssey“ und „Seabourn Sojourn“ mit jeweils 1787 Punkten. Die niedrigste Punktzahl (743) bekommen die „Ein-Stern-plus“-Schiffe „Sea Lion“ und „Sea Bird“, die als Expeditionsschiffe für National Geographic im Einsatz sind.

Das größte Kreuzfahrtschiff der Welt, die seit Ende 2009 in der Karibik fahrende „Oasis of the Seas“ mit Platz für 5400 Passagiere, landet mit 1524 Punkten unter den Vier-Sterne-Schiffen. In diese Kategorie stuft Douglas Ward auch die Clubschiffe „Aidablu“, „Aidabella“, „Aidaluna“ und „Aidadiva“ des deutschen Hochseereisen-Marktführers Aida Cruises ein. Dessen drei etwas älteren Schiffe „Aidaaura“, „Aidavita“ und „Aidacara“ kommen auf „Drei-Sterne-plus“, was für die „Aidacara“ den Verlust eines halben Sterns bedeutet.

Unverändert bleiben die Einstufungen der „Mein Schiff“ von TUI Cruises, die auf vier Sterne kommt, der „Bremen“ von Hapag-Lloyd (vier Sterne) sowie der „Amadea“ von Phoenix Reisen („Vier-Sterne-plus“). Mit „Drei-Sterne-plus“ schneidet wie im Vorjahr die „Astor“ von Transocean Kreuzfahrten ab. Auf drei Sterne kommen die „Delphin“ und die „Delphin Voyager“. Die „Vistamar“ von Plantours & Partner behält ihre „Zwei-Sterne-plus“. Weiterhin keine Einstufung gibt es bei Berlitz für die „MS Deutschland“: Die Peter-Deilmann-Reederei als Eigner des ZDF-„Traumschiffs“ hatte sich in den 1990er Jahren mit Douglas Ward vor Gericht über seine Beurteilungen gestritten. Seitdem führt der Kreuzfahrtenführer das Schiff mit „noch nicht bewertet“.

