Mr. Frizz Pianoman greift in die Tasten

Riedlingen (sz) - Fast ein Jahr ist es her, dass Friedemann Benner am Piano vor dem Lichtspielhaus in die Tasten gegriffen hat. Am Samstag, 26. Juni, ab 19 Uhr ist er als Mr. Frizz Pianoman Open Air zu hören. Bei schlechtem Wetter muss das Konzert in den Kinosaal verlegt werden – unter den „3G-Bestimmungen“ – genesen, getestet, geimpft. Reservierungen sind nicht möglich.

Eine Performance mit Gefühl, tolle Lieder, mit einer großen Stimme vorgetragen, versprechen die Plakatankündigungen für das Konzert am Samstag. Und wer Friedemann Benner als Mr. Frizz Pianoman schon einmal erlebt hat, weiß, dass das keine leeren Versprechungen sind.

Songs von Elton John, Billy Joel, Randy Newmann, sowie Piano-Interpretationen großer Songs aus dem Rock-, Pop- und Beatmusik gehören zum Repertoire und garantieren einen schönen Sommerabend in der Fußgängerzone.

Sollte das Wetter der Veranstaltung einen Strich durch die Rechnung machen, wird die Veranstaltung in den Kinosaal verlegt. Dort gelten weiterhin die aktuellen Corona-Bestimmungen.