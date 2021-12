Mozler wieder beim FV Illertissen

Der bayerische Fußball-Regionalligist FV Illertissen hat den 25-jährigen Mittelfeldspieler Lukasz Mozler verpflichtet. Mozler kommt vom Landesligisten SV Ochsenhausen.

Er spielte drei Jahre in der Jugend des FC Augsburg, ehe er in der Saison 2016/17 schon einmal zum Aufgebot des FVI gehörte – damals kam er vom SV Ochsenhausen – und 15 Spiele für Illertissen in der Regionalliga absolvierte. Danach ging er für drei Jahre nach Polen, wo Mozler mit Zaglebie Sosnowiec den Aufstieg in die Erste Liga schaffte.