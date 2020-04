Movistar Riders überrascht bei ESL One: Road to Rio in CS:GO

In Gruppe B der CS:GO ESL One: Road to Rio überraschte das spanische Team Movistar Riders. Im Eröffnungsspiel der Gruppe konnten sie sich mit 2:0 (16:12, 19:17) gegen den Gruppenfavoriten mousesports durchsetzten.

Dabei besiegten sie mousesports sogar auf der für das Team stärksten Karte Train. Die weiteren Spiele der Gruppe B verliefen ohne große Überraschungen. G2 Esports gewann 2:0 (16:12; 16:6) gegen GODSENT. Auch FaZe Clan konnte seiner Favoritenrolle gerecht werden und besiegte das dänische Team North mit 2:1 (16:11; 13:16; 16:11).

Das Team Ninjas in Pyjamas (NiP) aus Schweden konnte als einzige Mannschaft zwei Spiele für sich entscheiden. NiP setzte sich zunächst mit 2:1 gegen das französische Team Vitality durch. Mit einem dominanten 2:0 (16:9; 16.4) Sieg im schwedischen Derby gegen Dignitas sicherte sich NiP die Tabellenführung der Gruppe A.

Fnatic, das kürzlich die ESL Pro League gewinnen konnte, startete überraschend mit einer Niederlage ins Turnier. Gegen das finnische Team Ence verlor Fnatic knapp mit 2:0 (16:14; 16:13). Im Topspiel der Gruppe kam das britische Team mit seinen schwedischen Spielern wieder in Fahrt und besiegte Astralis mit 2:1.