Mousesports spielt sich ins Hauptevent der LoL EU Masters

Mousesports steht im europäischen League-of-Legends-Turnier European Masters in der Hauptrunde. Im entscheidenden Spiel der Play-In-Phase setzte sich das Team gegen Sinners Esports mit 2:0 durch.

Die Gruppenphase der Play-Ins begann für mouz zunächst durchwachsen, nach dem Sieg im Tie-Breaker um den ersten Platz der Gruppe D gegen Ago Rogue ging mouz dann aber mit einer guten Ausgangsposition in die K.o.-Runde.

Dort traf das Team auf Sinners Esports aus Tschechien. Nach einem dominanten Auftritt in der ersten Partie ließ mouz den Gegnern auch in Spiel zwei der Best-of-Three-Serie keine Chance. Der sechste Sieg in Folge bei den EU Masters bedeutete für mouz gleichzeitig den Einzug in die Hauptrunde des Turniers.

Auch Fnatics Academy-Team Fnatic Rising sowie die Spanier Movistar Riders haben die Play-In-Phase überstanden und sind ebenfalls Teil des Hauptevents.

