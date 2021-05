Mousesports bezwingt NiP und gewinnt CS:GO Flashpoint 3

Mousesports hat das Counter-Strike-Turnier Flashpoint 3 gewonnen. Im Finale gegen Ninjas in Pyjamas gewann die deutsche Organisation mit 2:1 (13:16; 16:6; 16:9) und ist im Kampf um die Major-Qualifikation damit in der Poleposition.

„Es gibt noch so viel zu tun und zu lernen für uns“, sagte Ansager Christopher „dexter“ Nong im Interview nach dem Spiel. „Es ist das erste große Turnier, das wir zusammen gewonnen haben, daher wollen wir es so sehr genießen wie möglich.“

Mouz mit neuer Aufstellung

Mit der neuen Aufstellung hatte Mousesports lange gemischte Ergebnisse verzeichnet, nun platzte aber der Knoten. Auf dem Weg ins Finale verlor das Team keine einzige Karte und schaltete unter anderem die deutschen Konkurrenten BIG und G2 Esports aus. NiP spielte sich im ersten Turnier mit dem von Astralis gekommenen Königstransfer Nicolai „dev1ce“ Reetz nach einem umstrittenen Auftaktsieg gegen Anonymo und einer Niederlage gegen G2 durch die untere Turnierhälfte ins Finale.

Dort gelang NiP der bessere Start, die auf der eigenen Kartenwahl einen frühen Vorsprung aufbauen konnten. Mouz schrammte dennoch nur knapp an der Verlängerung vorbei. Die Hamburger schlugen auf der zweiten Karte dafür umso stärker zurück, gewannen nach einer engen ersten Hälfte sieben Runden in Folge und fegten NiP von der Karte.

Auf der entscheidenden dritten Karte machte mouz dort weiter, wo sie aufgehört hatten, und spielte die in der ersten Hälfte erspielten Führung gelassen zum klaren Sieg und damit dem Turniersieg aus.

Auch BIG konnte sich am Sonntag noch einen Trostsieg sichern: Im Spiel um Platz Fünf siegte das Team in einer engen Serie mit 2:1 (12:16; 16:13; 16:11) und sicherte sich in den europäischen „Regional Major Rankings“ damit wichtige Punkte für die Major-Quali.

