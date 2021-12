Mountainbike: Verband begrüßt Aalener Pläne

Die IG Ostwürttemberg der Deutsche Initiative Mountainbike (DIMB) freut sich über die Pläne, die Region Ostwürttemberg zu einer Mountainbikehochburg zu machen. Die Mountainbiker aus der Region begrüßen die Meldung der Stadt Aalen über die Beauftragung von Marion Formberger und Simon Gegenheimer als Mountainbike-Manager außerordentlich. Die schreibt Carsten Schymik, der Sprecher der DIMB IG Ostwürttemberg, in einer Pressemitteilung.

Seit über zehn Jahren engagieren sich viele Akteure in der Region für diese Sportart. Das Ziel ein offizielles, attraktives und vor allem bedarfsgerechtes Freizeitwegenetz zu schaffen und dieses durch den Bau zusätzlicher Spielplätze und Sportstätten zu einen Freizeitangebot mit Vorbildcharakter für das gesamte Bundesgebiet und die Nachbarländer zu machen, steht schon lange auf der Agenda.

Die über einjährige gute Zusammenarbeit der Beteiligten habe ein tolles Ergebnis erarbeitet, dass jetzt sukzessive umgesetzt werden soll. In den nächsten Monaten würden basierend auf dem bestehenden Wegenetz offizielle Mountainbikestrecken ausgeschildert. Dabei werde darauf geachtet, dass die Beeinträchtigung der umliegenden Natur so gering wie möglich gehalten werde, heißt es in der Pressemitteilung.

Die notwendigen Arbeiten an den Wegen und die Schulung und Betreuung von Kindern und Jugendlichen werde nun in professionelle Hände von Agenturen, Vereinen und Verbänden gelegt. Auch die Forstwirtschaft und die Waldbesitzer würden von dem Freizeitwegenetz profitieren, da damit klar definiert sei, wo und wann dort eine Freizeitnutzung stattfinden könne.

Die Nutzung der bestehenden Wege sei keine Verschlechterung im Sinne der „Natura 2000“-Richtlinien dar. Es habe sich weitgehend die Erkenntnis durchgesetzt, dass ein friedliches Miteinander auf allen Wegen nur durch Rücksicht und Toleranz, aber nicht durch Verbote erreicht werden könne.