Im Mittelpunkt der Jahreshauptversammlung des Motorsportclub Untergröningen e.V. im ADAC hat die Wahl des zweiten Vorsitzenden und die hochrangigen Ehrungen von Klaus Ziegler Alfred Gutsch gestanden. Sie wurden für ihre hervorragende Verdienste innerhalb des ADAC Württemberg mit der Ehrennadel in Bronze und Silber ausgezeichnet. Viele weitere Mitglieder wurden geehrt.

Die Motosportfreunde aus Untergröningen blicken auf ein erfolgreiches Jahr zurück. Viele Aktivitäten prägten das Veranstaltungsjahr 2019. Der MSC Untergröningen als Mitveranstalter der Ostalbrallye und des Fürstenzuges Untergröningen, sowie mit seinen bekannten RC-CAR-Rennen und das Untergröninger Motorrad-Veteranen-Treffen. 52 interessierte Besucher konnte der Vorsitzende Alfred Gutsch zur Versammlung im Gasthaus Lamm begrüßen.

Erfolg bei der ADAC Meisterschaft

Der Sportleiter Daniel Gutsch konnte auf ein erfolgreiches Sportjahr zurückblicken. Es sei toll dass die clubeigenen Fahrer überall Präsenz zeigten, und das ganze Jahr den MSC präsentierten. 2019 sei ein sehr gutes Jahr für die Starter in der Württembergischen ADAC Meisterschaft gewesen. Sven Kress und Carina Kohler (1. Platz) werden bei der großen ADAC Meisterschaftsehrung in Böblingen vom ADAC Württemberg am Samstag, 8. Februar geehrt.

Der zweite Vorsitzende Dietmar Iwaniw dankte Jugendleiter Markus Hähnle und Thorsten Kurz für ihre aufopfernde Tätigkeit. Ein wichtiger Grund dafür, seien für die Kinder die sehr guten RC-Car-Rennen und das etablierte Ferienprogramm gewesen.

Schatzmeisterin Silke Bacher berichtete dass die Finanzen ziemlich stabil sind. Ortsvorsteher Thomas Bacher überbrachte Grüße vom Bürgermeister, Gemeinderat und der Gemeindeverwaltung an die Versammlung.

Wahlen und Ehrungen

Bei den Wahlen wurde in Ihren Ämtern bestätigt, Dietmar Iwaniw (zweiter Vorsitzender), Daniel Gutsch (Sportleiter),Klaus Ziegler (Schriftführer), Markus Hähnle ( Jugendleiter) Thorsten Kurz (Beisitzer), Andreas Reinhard (Beisitzer), Dietmar Iwaniw (ADAC Delegierter), Andreas Reinhard und Kai Otterbach (ADAC Delegierter Ersatz)

Anschließend standen die Ehrungen an. Besonders erfreulich ist die 50-jährige Vereinszugehörigkeit von Reinhard Bäuerle, Gerhard Dolderer, Kurt Hähnle, Siegfried Hähnle und Walter Riek, für 40-Jahre Horst Berroth, Reinhold Feil, Karl-Heiz Gutsch, Martin Haas, Martin Mehrer, und Uwe Michaelis, für 30-Jahre Dieter Luth, Iris Luth, Klaus Unfried, und Angelika Ziegler, für 25-Jahre Dietmar Gogesch, Martina Gutsch, Patrick Gutsch, Michaela Heide, Michelle Mangold, Karin Niedziela, Peter Niedziela, Sven Riek, Bernd Schuster und Nina Ziegler, für 20-Jahre Ines Gering, Jutta Scheppach, Benjamin Wangner, Anton Werneth, Heiko Werneth, und Chiara Ziegler.

Anschließend wurden noch sieben Ehrungen vom ADAC Württemberg vergeben. Carl-Eugen Metz, Vorstandsmitglied des ADAC Württemberg, überreichte die Ehrungen.

Geehrt wurden Silke Bacher, Michael Jäger und Thomas Bacher (Ewald-Kroth-Medaille in Bronze), Alfred Gutsch und Daniel Gutsch (Ewald-Kroth-Medaille in Silber), Klaus Ziegler ( Ehrennadel in Bronze), Alfred Gutsch ( Ehrennadel in Silber) Vorstandsmittglied Karl-Eugen-Metz Überbrachte noch Grüße aus Stuttgart mit, und Dankte dem Ortsclub MSC Untergröningen e.V. Im ADAC für seine hervorragende und erfolgreiche Vereinsarbeit. Somit gesehen brauche man sich wohl, mit diesem gut strukturierten Vorstandschaft wohl keine sorgen über die Zukunft um den MSC Untergröningen machen.

Zum Schluss der Hauptversammlung wurden noch einige Termine bekannt gegeben. Am Samstag,2. Mai, findet die Ostalbrallye statt (Rallye 70). Am Samstag, 25. Juli, der MSC Rallyesprint, im Oktober findet das Weinfest im Vereinshaus statt.