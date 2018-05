Motorradunfall: Ehefrau rammt ihren Ehemann

Zwei Biker sind am Montag bei einem Unfall in Ulm verletzt worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, handelt es sich dabei um ein Ehepaar.

Der Verkehrsunfall ereignete sich kurz vor 17.30 Uhr am Blaubeurer-Tor-Ring. Vom Bismarckring näherten sie die beiden Motorradfahrer, ein Ehepaar, dem Ring. Der Ehemann fuhr voraus und erkannte erst spät, dass ein Auto im Ring unterwegs war. Er musste deshalb stark bremsen.

Beide stürzen

Die 41-Jährige hinter ihm konnte nicht mehr halten. Sie fuhr auf und Beide stürzten. Sie erlitten leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst kümmerte sich das Biker-Ehepaar. Die Polizei ermittelt jetzt gegen die 41-Jährige. Sie sieht einer Anzeige entgegen.