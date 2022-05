Motorradfahrerin verletzt sich bei Unfall

l (sz) - Bei einem Auffahrunfall ist am Montag kurz nach 16 Uhr eine 32 Jahre alte Motorradfahrerin leicht verletzt worden. Nach Polizeiangaben war die Bikerin auf der B 12 in Fahrtrichtung Wangen unterwegs und wollte nach links in Richtung Eglofstal abbiegen. Dass sie verkehrsbedingt anhalten musste, erkannte eine nachfolgende 43-jährige VW-Fahrerin zu spät und fuhr auf. Die 32-Jährige stürzte mit ihrer Suzuki, eine medizinische Versorgung vor Ort war jedoch nicht notwendig. Sowohl am Motorrad als auch am Pkw entstand jeweils Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro.