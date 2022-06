Motorradfahrer zieht sich bei Sturz leichte Verletzungen zu

Alberweiler (sz) - Beim Sturz hat sich ein junger Motorradfahrer am Donnerstag leichte Verletzungen zugezogen. Wie die Polizei mitteilt, war ein 55-Jähriger von Alberweiler in Richtung Aßmannshardt unterwegs. In einer Kurve überholte er ein Kleinkraftrad und übersah wohl, dass ihm ein Motorrad entgegenkam. Der 19-jährige Motorradfahrer musste seine Kawasaki stark abbremsen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Weil die Räder seines Motorrades blockierten, stürzte er auf die Straße. Dabei erlitt er leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte d in eine Klinik. Die Polizei schätzt den Sachschaden am Kraftrad auf etwa 3000 Euro. Auf den Verursacher des Unfalls kommt nun eine Anzeige zu.

In 17 Prozent der Verkehrsunfälle war im Jahr 2021 die Ursache auf Missachten der Vorfahrt, zurückzuführen. Zu hohe Geschwindigkeit war bei elf Prozent die Ursache, Fehler beim Abbiegen bei fünf Prozent und falsches Überholen bei vier Prozent. Das seien alles Ursachen, die auf Eile zurückzuführen seien, sagt die Polizei. Zusammen genommen mache damit Eile die Ursache von mehr als einem Drittel (37 Prozent) der Unfälle aus. Dabei sei der Zeitgewinn durch schnelles Vorankommen höchstens im Bereich weniger Minuten. Dafür aber würden Leben und Gesundheit anderer Menschen aufs Spiel gesetzt. Die Polizei mahnt deshalb zur Ruhe, Vorsicht und Rücksicht. Damit alle sicher ankommen.