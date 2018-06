Motorradfahrer wird schwer verletzt.

Ein Motorradfahrer ist am Dienstag schwer verletzt worden. Der Notarzt wurde per Rettungshubschrauber an die Unfallstelle geflogen.

Um 17.30 Uhr fuhr eine 41-jährige Autofahrerin au dem Gemeindeverbindungsweg von Böhmweiler in Richtung Enzenweiler. An einer dortigen Kreuzung missachtete sie die Vorfahrt eines 17-jährigen Motorradfahrers, der von links aus Richtung Heiligenbronn heranfuhr. Die Autofahrerin erfasste das Motorrad mit der Fahrzeugfront. Durch den Aufprall wurde der 17-Jährige über sein Krad und das Auto geschleudert und kam am rechten Fahrbahnrand zum Liegen. Er wurde schwer verletzt und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Ein Notarzt wurde mit einem Rettungshubschrauber an die Unfallstelle geflogen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 6000 Euro (ij)